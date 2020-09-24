中国教育部：高教实力和一流大学还有不小差距

近期中国多所高校发布“双一流”建设专家评议结果，有专家在评议中提到，一些学校已经建成世界一流大学。中国教育部新闻发言人今天就此表示，中国高等教育的整体实力和世界一流大学相比还有不小的差距，对此要有清醒的认识。

据澎湃新闻报道，中国教育部新闻发言人续梅在新闻发布会上谈及“双一流”建设时说，首轮“双一流”建设的时间是从2016年到2020年，所以今年是首轮建设的收官期。最近一段时间，各有关高校也是按照相关的要求，分别组织专家对建设成效进行自评。因此，现在是各建设学校在依托专家进行阶段性的自我总结、自我评估。

根据“双一流”建设的总体方案，建设分为三个大的阶段，三个节点分别是到2020年、到2030年和到本世纪中叶，并以五年一轮推进。

续梅表示，相关学校经过五年建设取得一定的阶段性成果，但也要清醒地看到，中国高等教育的整体实力和世界一流大学相比还有不小的差距，尤其是要实现到本世纪中叶一流的大学、一流的学科的建设目标，不论是从数量上还是质量上都要进入世界前列，还有很长的路要走，对此要有清醒的认识。

续梅还说，教育部下一步会引导各建设高校进一步加大改革、提升内涵，推进中国高等教育整体实力的提升、国际竞争力的提升。