环时：中国禁两名澳洲学者入境

中国官媒《人民日报》旗下市场化报章《环球时报》获悉，中国禁止澳大利亚两名学者入境。这两名学者曾多次指中国对澳大利亚等国进行渗透。

据环球网报道，记者24日了解到，澳大利亚学者汉密尔顿（Clive Hamilton）、澳战略政策研究所（ASPI）研究员周安澜（Alexander Joske）已被禁止入境。不久前，澳大利亚曾以“国家安全担忧”为名，吊销两名中国学者签证。

汉密尔顿是查尔斯特大学（Charles Sturt University）公共伦理学学者。环时在报道中写道：“2017年以来，他（汉密尔顿）曾多次发表书籍、报告污蔑中国通过公开信息及黑客手段窃取情报，对包括澳大利亚、美国在内的西方国家进行所谓‘影响、渗透’。”

汉密尔顿2018年出版了一本题为《无声入侵》的书籍，他在2020年又出版了该书的“姊妹篇”《隐藏之手——解密中国共产党正如何重塑世界》，指中国对澳大利亚进行“影响、渗透”，呼吁美国和西方应采取有效措施强力“回推”。

环球时报说，由于观点极端荒谬，内容捕风捉影，《无声入侵》在出版时颇受冷遇，多次被退稿。

周安澜是澳大利亚战略政策研究所（ASPI）研究员。2018年加入该机构以来，周安澜频频发文指中国高校对外合作是为“军事目的”，还报道“‘中国间谍’王立强案”。

周安澜2018年发布报告《全球采花，中国酿蜜：中国军方与外国高校的合作》，称中国在美、英、澳等国的数千名研究人员都是由军方派遣，借交流合作致命“攫取西方最先进技术”。他2019年发布报告《中国国防大学追踪器：发现中国高校的军事与安全联系》 ，指中国高校参与“军民融合”战略，趁与澳大利亚大学和科研机构合作之机，对澳进行“网络攻击”“窃取尖端武器机密”。