黄之锋古思尧被控参与非法集结 下周提堂

前香港众志秘书长黄之锋今午（24日）再度被捕，同时被捕的还有另一名社运人士古思尧，他们被控涉嫌去年10月参与非法集结和违反《禁蒙面法》。黄之锋录取口供后已离开中区警署，案件将于下周三（30日）在东区法院提堂。

综合香港01及明报网报道，香港南区区议员袁嘉蔚透露，黄之锋今天下午到中区警署报到时被拘捕，警方指黄之锋去年10月5日涉嫌参与未经批准集结及违反《禁蒙面法》。

黄之锋早前在面簿发布了他被警方拘捕的消息，称律师当时正在陪同他录取口供。下午4时30分许，黄之锋再次在面簿发消息称，他已离开中区警署，案件排期9月30日下午2时半在东区法院提堂。

黄之锋的面簿发布了他被警方拘捕的消息。（黄之锋面簿截图）

另外，社运人士古思尧也就同一事件被拘捕，被指涉嫌参与未经批准集结。其友人称古思尧原定今日下午2时30分到医院复诊，但下午1时许被重案组人员到住家拘捕，目前已押送长沙湾警署。

香港警方表示，去年10月5日，有大批人在铜锣湾一带集结，并且游行至中环。以上集结并没有按照香港法例第245章《公安条例》所规定通知警务处长，属于未经批准集结。

警方称，港岛总区刑事总部经深入调查及諮询律政司意见后，于今日（24日）拘捕两名涉案男子，年龄分别为23岁及74岁，涉嫌“明知而参与未经批准集结”。其中该名23岁男子也涉嫌在该未经批准集结中违反《禁蒙面法》。两人将被落案控告相关控罪，案件将于9月30日在东区裁判法院提堂。

港府去年10月4日引用紧急法订立《禁止蒙面规例》，翌日生效。大批港人当天响应网上呼吁，参与港岛的反蒙面法游行。时任香港众志秘书长的黄之锋在社交网站贴上一张戴著黑口罩的照片，并配上湾仔游行人群的照片，路线与反蒙面游行相同。