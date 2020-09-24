解放军退役将领：警惕印方发动万人规模边境战争

原南京军区副司令员王洪光日前撰文警告，中国绝不能放松印度对华发动数万人规模边境战争的警惕，双方一线部队应避免一切可能导致局势复杂化的行为。

中印9月21日举行第六轮军长级会谈，同意停止在一线增加兵力后，关注国防课题的公众号“砺剑”23日发表王洪光的文章，分析最新局势。

王洪光在文中认为，印度此时“巴不得停止向一线增加兵力”。他指印度近几个月持续增兵，在拉达克已驻有20万人，已没有必要继续增兵，而且后勤供应也承受不了。

王洪光分析，印度现在担心的是中国增兵。如果双方同意不增兵，正好达到印方目的。

他指出，如果印度只是要控制边境，此前的第14军的5万余人足够。然而现在拉达克多了10多万人，不仅不在大雪封山前撤离，而且是重兵前推，采攻势部署，因此中国不能放松警惕。

王洪光认为，印度军方除了处于实控线的守边部队增加了两至三倍，集结于进攻出发地域的机动兵团也都边境的在50公里之内，几个小时即可突击过境。同时，印军几十个前线和二线机场已有大量战机已经入驻数月，进入中国境内可按分钟算。

他以1962年中印边境战争的第二阶段为例，指印军于10月发动进攻，中国于11月中旬再次反击，当时班公湖南岸战斗到11月下旬结束，气温已降至零下30-40度，因此认为不能单凭当地进入冬季就能认为印度不会发起攻击。

此外，他也认为中印第六轮会谈并没有解决一线的现地问题，比如双方巡逻点重叠交叉、双方实控线的具体位置等。而这些现地问题是导致局势复杂化的直接原因，甚至是引发冲突的导火索。这些现地问题不妥善解决，再次引起冲突就是不可避免的。

因此他呼吁尽快启动第七轮军长级会谈，以妥善解决现地问题

王洪光警告，当下台海局势已进入"危机期"，不排除美国11月初大选前还有重大危机发生。与此同时，印度借此搞大动作的可能性大大增加。今年11月中旬之前，解放军在西线都不可丝毫放松警惕，还要坚持两个月。