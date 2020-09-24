11年来未行使认购权 港府收回预留给香港迪士尼的60公顷用地

香港政府预留给香港迪士尼乐园作第二期发展的大屿山竹篙湾60公顷地皮，完成填海工程后丢空逾11年仍未获迪士尼行使认购权，有效期今天（24日）届满。

据香港《信报》报道，港府昨天（23日）宣布，考虑到当前的经济状况，决定不延长认购权有效期，意味该地皮将被收回。

华特迪士尼公司发言人回应称，过去15年，一直坚守承诺，致力投资香港迪士尼乐园度假区，推动香港旅游业的经济发展，未来园区的扩建计划亦会继续投入资金，对于香港政府不延续第二期用地认购权有效期的决定，表示极度失望。

港府公告指出，根据2000年签订的《认购权契约》，主题乐园公司获批认购权，以购买竹篙湾一幅土地作乐园可能扩建之用；若政府和华特迪士尼不同意续期，该认购权有效期于今年9月24日届满。由于政府决定不延长有关认购权，主题乐园公司购买竹篙湾用地的权利将不获续期。

香港商务及经济发展局发言人表示，主题乐园策略性方向应专注现正推行的跨年扩建计划，以便推出一系列新游乐设施，让迪士尼继续成为区内首选旅游目的地，把握旅游业逐步复苏带来的商机。

主题乐园公司2016年宣布现有园区的扩建计划，其中“魔雪奇缘”主题区将于明年开幕，“漫威超级英雄”主题区则预计2023年登场，意味就算政府不收回第二期用地，主题乐园公司在往后数年也不会急于认购地皮用作新扩展计划。政府认为，主题乐园公司未来数年集中发展及扩建现有度假区，而非在竹篙湾用地进行扩建乃谨慎做法；尽管目前全球旅游业不景气，政府会全力支持乐园正在推行的扩建计划。

第二期发展用地的填海工程于2003年开始，2009年1月19日完成，据《认购权契约》，主题乐园公司可于20年期限内（至2020年），以28.12亿元（港元，下同，4.99亿新元）地价（以1999年价格计算，并按通胀调整）获取该地皮发展权，让主题乐园公司兴建第二座迪士尼主题公园及酒店。认购权有效期可续期两次，每次五年，而第二次续期的前提是全年入园人数有800万、但未达1000万人次。香港迪士尼去年全年入场人次650万，按年下降4%。

以往，该用地可作各类临时用途，2018年6月活动筹办商方仁杰与荷兰花艺专家宝贺深曾提出，在该址建设香港首个欧洲风格鲜花主题公园，计划最后胎死腹中。因应今年疫情爆发，该地皮一部分现被政府用作临时检疫隔离中心，首两期提供1500个检疫单位，三及四期则会提供多2000个。

香港立法会议员尹兆坚坦言，政府没有好好善用闲置用地，却愿意耗资逾千亿搞“明日大屿”。他相信把竹篙湾用地发展为新市镇，较闲置理想，提议用作建屋，预计最少可兴建2万至4万个公屋单位。旅游界立法会议员姚思荣说，在欠缺未来规划下若政府不提出收回用地，继续给予迪士尼优先认购权，相信难以向公众交代。

对于有意见指政府收回该地皮用于建屋，便可放弃“明日大屿”填海计划，团结香港基金土地及房屋研究主管叶文祺强调，能腾出60公顷用地当然是好事，因香港有需要继续善用土地建屋，但长远仍欠缺5000公顷土地，仅靠该60公顷用地不足以应付需求。