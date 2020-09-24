中国央行在港发央票获3.6倍认购

中国央行周四在香港发行的100亿元人民币（20.15亿新元）六个月期央行票据，投标总量超过350亿元，约为发行量的3.6倍。央行公告并指出，这表明人民币资产对境外投资者有较强吸引力，也反映了全球投资者对中国经济的信心。

据路透社报道，该六个月期央票中标利率为2.68%，较最近一次（6月时）水平走升47个基点（bp），与近期境内国债收益率不断上行方向一致。不过这一幅度超过了同期国债收益率涨幅，导致二者利差有所扩大，至约12个bp。

央行并指，人民币央票丰富了香港市场人民币投资产品系列和流动性管理工具，带动了境内金融机构、企业等其他主体在离岸市场发行人民币债券；离岸人民币国债、金融债和企业债不断增加，发行方式和发行地点日益多样化，表明香港人民币央票对于促进离岸人民币市场发展发挥了积极作用。

中债国债到期收益率曲线显示，今年六个月国债收益率低点出现在4月末，当时不足1%。目前最新报在2.5598%，较6月央票招标时点值走升约38个基点（bp）。

香港金管局2018年9月20日宣布，与中国人民银行签订《关于使用债务工具中央结算系统发行中国人民银行票据的合作备忘录》，利用金管局的债务工具中央结算系统(CMU)债券投标平台，在香港招标发行中国人民银行票据。

中国央行2015年10月底曾在英国伦敦发行50亿元人民币央行票据，期限一年，票面利率3.1%，获得了市场5倍超额认购。该次央行票据发行是中国央行首次在中国以外地区发行以人民币计价的央行票据。

2018年11月以来，中国央行逐步建立了在香港发行人民币央行票据的常态机制，以相对稳定的频率发行三个月、六个月、一年等期限品种的央行票据。