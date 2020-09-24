香港建制派提议“改革”司法教育社福界

立法会复会在即，中联办高层本周一（21日）召集建制派立法会议员开会，何君尧会后在建制派的通讯群组，发放会上大家交流意见的“具体内容重点”，提到未来建制派在立法会要提高战斗力及部署，指明要处理“三座大山”，包括“改革”司法、教育和社福界。

据《明报》报道，周一的会议分两场，分别由中联办副主任陈冬、何靖主持，建制派各个板块均有代表出席，何靖曾在会上呼吁建制派要团结。

会面后，何君尧向建制派发短讯“总结”，指出建制派要提高战斗力，未来一年议会具体工作上有三座大山。司法改革方面，“可从争取脱去假发做起”，并称要“恢复法官参加国情班、废除大律师称衔”、“司法人员推荐委员会人数由九人增加至11人”等。

教育方面则需“由革走黄独老师做起”，也要从DSE中剔除通识科；社福方面则要纠正非政府机构（NGO）和社工。

何君尧在信息中称，他建议改革港台、设立记者登记制度等。

报道指出，综合多方消息，其他建制派随即批评他不应记录内部会议内容及在群组发放，有人批评他“越线”，把不应公开的内容公开，建制派“班长”廖长江要求各人立即删去相关信息。有人称何君尧说的并非大家的共识。

实政圆桌田北辰接受查询时承认，有参加过建制派座谈会，但指出会议是各抒己见，没有何君尧所谓的共识。对于何君尧称要针对法官，田北辰说，至少他没有说过要针对司法系统，形容法治是香港优势，不应破坏它，批评“搞法官的行为不可容忍”。