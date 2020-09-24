民进党拟修法降公视董事任命门槛 国民党团批：勿以多数暴力染指公视

台湾公广集团近期董监事换届，将选出新任董事长，民进党提案修“公共电视法”修法，降低现行跨党派审查小组同意权高门槛。国民党团今天（24日）召开记者会，强烈反对将公视跨党派审查小组同意权门槛降为二分之一，并点名主导修法的公广集团现任董事胡元辉，他是行政院长苏贞昌属意的下任董事长，如此毫不避讳、吃相难看，若民进党强行通过修法，又再一次打脸自己，根本就是双标无下限。

据东森新闻云报道，国民党团总召林为洲表示，8月3日民进党立委张廖万坚召开内部座谈会，讨论如何修正《公共电视法》第13条，与会的包括现任公广集团董事胡元辉，是行政院长苏贞昌意属的公广集团董事长人选。林为洲质疑，藉由民进党立委主导《公共电视法》第13条的修法，将现有四分之三的同意权，降至二分之一，只要民进党立委支持，就可担任公广集团董事。

林为洲痛批，如此大剌剌地介入修法，连所谓的“利益回避”都懒得掩饰，直言：“吃相未免也太难看了吧？”。他也表示，若民进党强行通过修法，又再一次打脸自己，根本就是双标无下限。

林为洲指出，公广集团董监事人选，现行制度是由行政院提名董监人选，经过审查小组通过；立法院依照各党团比例，推荐审查委员，共有15人，审查行政院提出的董监事名单，经过四分之三审查委员通过，就可派任为董监事。1997年订定公视法13条，订定四分之三高门槛，当时陈其迈、柯建铭、苏贞昌都是立委，共同支持此门槛，理由在于，媒体要超出政党，要公正、独立，让各政党认为是公正人士，才能担任公广集团董监事，当时立法也获得朝野立委支持。

林为洲进一步指出，就算民进党运用多数鸭霸通过修法，在法不溯既往之下，应于下届适用。本任期有21位董监事中，七位董事已以四分之三门槛通过，纵使现在要补提名其他董事，也应适用于现在的法条，而非修法后的法条，否则对现任七位董事又该如何交代？

立委李德维则批评，竟然有立法委员提出相关提案，把公视董事同意权下修为二分之一，“这不就和农田水利会收归政府所有一样？”真正为全民服务的电视台，通过董事人选受到全民或大家所认同的门槛，以确保公视是全民电视台，不为政府或政党服务。他呼吁民进党，虽然在立院有多数，不该利用多数暴力，企图改变公视传统与文化，不该染指全民拥有的公共电视。