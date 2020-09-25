港媒：建制派在中联办会议上指责林郑

香港媒体获悉，中联办在立法会复会前，于9月21日召集一众建制派议员出席座谈会，当日部分建制派在会上批评香港特首林郑月娥的表现，指林郑不听取意见、推出政策时又要建制派硬撑。

据《明报》报道，据悉当日会议分两场进行，分别由中联办副主任陈冬和何靖主持。消息人士透露，当日不少人都对港府表达不满，虽然部分没有直接提及林郑月娥本人，但言下之意其实是批评她。

知情人士透露，部分建制派对林郑月娥早有不满，去年政府修订《逃犯条例》的嫌隙仍未修补。有议员指出，林郑月娥与建制派见面时，建制派对此提出建议，但是林郑拒绝接纳之余，更不时反驳。

席间有人说，政府推出政策及措施前，不但建制派不知，连行会成员也没有讨论过；在席的行会成员张国钧被追问下，也默认有这样情况。

另一建制派私下告诉记者，除了民主派讨厌林郑月娥外，不少建制派都很不喜欢她。他们认为，如果林郑月娥连任特首，不知道社会气氛会变成什么景况。

另外，据悉此次会议后，议员何君尧成为被谈论的人物，因为因他擅自“总结”会议内容，并以手机信息传予建制派群组。何君尧认为，建制派来年要处理“三座大山”，指明要“改革”司法系统、教育及社福机构。

建制派批评何君尧把密会内容在群组中公告，也有人质疑他想做领导。消息人士说，何君尧在座谈会上，批评建制派“班长”议员廖长江，称他处事不够强硬、作风也太低调。另一消息人士确认，会上有人对廖长江“小赞大骂”，并重提年中内会选主席争议时，建制派突然在会议前“争位坐”以确保民建联李慧琼能及早坐在主席位置上。提议人士说，当时这种做法是临时通知的策略，这类事情应及早部署。

另外，席间有人提出，建制派部分人员常在网上发表过激言论，特别是蓝营对司法上的批评。有人忧虑这种方式会影响市民对建制派的印象。