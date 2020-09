中国斥责美“该打住了” 美批安理会“可耻”

中国常驻联合国代表张军昨天(24日)在安全理事会会议上,就美国在冠病课题上批评中国做出反驳,并斥责美国给世界制造了够多麻烦,“该打住了”。

综合法新社和新华社报道,张军在多国元首出席的视频会议上说:“我要奉劝一句:你们该打住了!你们已经给世界制造了足够多的麻烦。”

张军说:“美国已有接近700万人确诊,20多万人死亡。美国拥有世界上最先进的医疗技术,最完备的医疗体系,为什么成为确诊和死亡人数最多的国家?”

张军认为,如果有人要对此负责,那应该是美国的一些政客,并说美国应该明白,大国更应该有大的样子,也提醒美国已经完全是孤家寡人,是该清醒的时候。

张军的发言获得俄罗斯代表的认同。

在张军之前,美国常驻联合国代表克拉夫特(Kelly Craft)开口飚重话,让外交官们措手不及。

克拉夫特说:“你们知道的,每个人都应感到羞愧(shame on each of you)。我为今天的讨论内容感到惊讶且恶心。”

她也将矛头指向安理会,:“我实际上真的对这个理事会感到挺可耻的 - 理事会成员借这个机会专注于政治恩怨而不是眼前的关键问题。我的天啊。”

在张军发言时,克拉夫特已经离开视频会议。

外交官对于克拉夫特的语气感到不解。一名匿名外交官认为,克拉夫特在一场“多多少少达成多个共识”的会议上,态度非常有攻击性(very aggressive)。

美国总统特朗普上周二(22日)也在联合国大会上发言时,抨击中国。联合国大会发言人瓦玛(Brenden Varma)说,各成员国可以在下周二对于之前发出的声明做出回应,而中国已要求当天(29日)发表讲话。