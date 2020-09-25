中国证券业协会首次公布券商公司债执业能力排名

中国证券业协会首次发布证券公司公司债券业务执业能力评价，在2020年评价中，中信证券、国泰君安和中金公司等头部券商位列排名前30%的A类。

据路透社报道，刊登在证券业协会网站上的公告指，上述评价是对券商开展公司债业务的综合性评价，主要反映其公司债业务制度建设、人员配备情况、市场影响力、业务运行规范性、风险控制情况与服务国家战略等方面的相对水平，不涉及对证券公司资信状况和业务资格的评价。

C类中，此前因假公章事件引发债市波动的国海证券在列。其他还有华创证券、东海证券、国融证券等共19家。

协会指，将进一步健全执业能力评价体系，通过执业能力评价发挥好自律引导行业发展的作用，促进证券公司建立业务发展与合规风控相平衡的发展理念，实现由数量规模型向质量能力型的发展转变，同时推动形成市场激励约束有效、行业竞争良性有序的发展生态。

证券业协会2019年10月发布的《证券公司公司债券业务执业能力评价办法（试行）》规定，券商债券业务评价结果分为A、B、C三类。原则上评价得分排名前30%的划为A类，评价得分排名后20%的划为C类，排名中间部分的划为B类。

具体来说，存在以下情形之一的为C类：未按要求报送能力评价材料；公司债券合规展业能力指标项得分为0或者得分为负数；产生严重不良社会影响等其他协会认为应当纳入的。

公司债业务执业能力评价每年组织一次，评价期为上一年度1月1日至12月31日。适用于具有证券承销业务资格的证券公司，即具有证券承销业务资格的证券公司应当接受能力评价, 但取得证券承销业务资格未满三年的除外。2020年是证券业协会首次发布评价。