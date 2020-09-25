美关岛基地司令称解放军“攻击”视频是一种宣传方式

美国关岛安德森空军基地司令斯隆认为，中国空军上周六（19日）发布看似模拟攻击关岛的视频，是一种旨在进行胁迫和对抗的宣传方式。

据路透社报道，斯隆（Jeremy T. Sloane）在电话会议上告诉记者，他一直关注基地保护军人和其家属的能力。

斯隆在谈及中国军方视频时说：“这是一部宣传视频……我们一直都在关注如何保护岛屿和我们的人民，但视频只是为了胁迫并跟我们对抗的宣传方式。”

另据香港《南华早报》报道，这部由中国人民解放军空军发布的“战神轰-6k，出击！”视频显示，轰-6K军机从中国西部基地飞往太平洋地区，并在那里用弹头“攻击”一座海军基地，而这座基地与在关岛的美国设施有相似之处。有观察家指视频的部分镜头疑似取自好莱坞电影。

解放军空军是19日在微博上发布这部视频，美军当时正在进行“坚强的盾牌”演习。这个演习14日开始，今天结束。斯隆说，演习在视频发布后，仍如期继续进行。

斯隆说：“演习本身将按计划进行，因为它旨在确保我们接受培训，并准备好在印太地区展开各种行动，并为我们的盟友和合作伙伴提供支持。”

关岛是美国主要军事设施的所在地，包括安德森空军基地，而这个基地在应对亚太地区冲突方面扮演至关重要的角色。