环时：中国交付给巴基斯坦的VT-4坦克使印军面临威胁

巴基斯坦陆军参谋长巴贾瓦（Qamar Javed Bajwa）9月22日观看了巴基斯坦新型主战坦克的机动和射击演示。从坦克涂装和装甲结构看，巴军使用的是今年上半年中国交付的VT-4主战坦克。中国媒体评论说，巴军现在可能拥有两种性能出色的主力坦克，这对印度陆军来说可能是难以接受的坏消息。

据《环球时报》报道，巴基斯坦坦克演示的视频中，可见这种先进坦克的越野机动能力和行进间射击能力。不过，巴军坦克炮长看起来还没有充分掌握火控系统使用技巧，只能在低速运动中开火。相比之下，中方企业在“装甲日”活动中，用VT-4坦克以较高的速度前进，发射炮弹准确击中了目标。

《环球时报》分析说，考虑到不久前，巴基斯坦陆军还公开展示了VT-1“哈利德”坦克的改进版，并且邀请了中国和乌克兰方面的代表出席，这可能意味着VT-1的动力问题已经得到了解决。这样，巴军就拥有两种性能出色的主力坦克了。

文章评论说，然而这对印度陆军来说可能是极其难以接受的坏消息。印度目前装备有大约2400辆各式主战坦克。其中大部分是战斗力低下的T-72系列，有600多辆是较新的T-90S坦克。T-90S虽然在防护水平上比较出色，但其他方面的性能都很差。

文章指，目前还不知道巴基斯坦军方已经得到了多少VT-4，“但是从中方企业的角度来看，这种规模的订货是不会对产能形成压力的”。

《环球时报》在文章中写道，巴基斯坦的VT-4大幅度加强了车体正面和炮塔正面的装甲防护，侧面防护似乎没有显著改进。因此得到这样的结论：这种坦克是用来进攻的。文末问道：“对这一点，不知道印度陆军是不是表示认同？”

巴基斯坦和印度均宣称对克什米尔地区拥有主权。两国1948年经联合国干预进行停火谈判，两国军队均后撤至停火线之后，但归属问题至今未能得以解决。两国去年又因克什米尔邦自治地位问题导致双边外交关系级别降低、贸易中断。

在中印两国因边境问题陷入僵局时，巴基斯坦和印度的关系最近也急转直下。印度指责巴基斯坦在查谟和克什米尔地区控制线沿线违反停火协定，印军展开报复式打击。巴基斯坦《黎明报》22日报道称，巴基斯坦外长库雷希说，印度加强了对巴基斯坦的好战言论，包括威胁进行军事侵略。