美FBI局长：中国仍在试图刺探美国疫苗研究

美国联邦调查局（FBI）局长克里斯托弗雷（Christopher Wray）周四（24日）说，中国仍在试图刺探美国的冠病病毒研究，并针对相关研究机构发起网络攻击。

据美国之音报道，他在美国参议院的一场听证会上回答参议员提问时作出上述表述。他说：“我们正在看到中国人，或者有时是其他人，采取非常具有攻击性的行动，将我们的冠病病毒有关研究作为目标，不管是疫苗治疗还是检测技术等。”

他说，如果有企业或研究机构宣布或公布了研究成果，几乎几天之内就会有针对这些机构的网络行动，而这些行动“与中国行为者有关联”。

今年5月，美国联邦调查局和国土安全部下属的网络安全和基础设施安全局发布警示说，研究冠病病毒的机构可能成为中国网络破坏活动的目标，并呼吁这些机构采取必要的保护措施。

美国司法部今年7月对两名与中国政府有关联的中国黑客提出11项控罪，指控他们十多年来对世界各地的电脑进行黑客攻击，并窃取大量商业秘密和数据，包括对研究冠病疫苗的美国研究机构发动袭击，并试图窃取一家美国公司有关疫苗研制的重要信息。

在本次听证会上，克里斯托弗雷重申，中国对美国构成最大威胁。他指出，联邦调查局与中国有关的案件数量过去10年来上升1300%，目前正在调查中的与中国政府有关联的案件达2000多件，是联调局正在侦办的反情报案件当中数量最多的。

美国总统国家安全顾问奥布莱恩（Robert C. O'Brien）本月初指，在试图干预美国大选的国家当中，中国的行动规模最大。克里斯托弗雷则指出，中国政府还试图通过接触联邦、州和地方政府层面的官员来施加影响。