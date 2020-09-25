普华永道：越来越多企业将选择在中国国内上市

普华永道今天（25日）发布了其《Money Tree中国TMT报告》。报告在投资趋势展望部分指出，随着中国对资本市场注册制持续的改革推动以及创业板注册制的落地，越来越多的企业将会选择在国内上市。同时，随着中概股纷纷考虑回归，港股IPO也会持续升温。

据新京报报道，报告显示，受新冠疫情的影响，2020年上半年私募及创投（PE/VC）整体退出市场遇冷，退出数量大幅下滑至 2018年下半年以来的最低点，共计发生107起，较 2019年下半年环比下降64%。而在退出类型上，股权转让仍然是投资退出的首要选择，共计 41起，环比下降 11%，占比为38%。而得益于国内科创板的持续发展、创业板发行注册制改革、中概股回归等多种资本市场改革措施推出，IPO数量达到 38起，虽环比下降42%，但占比大幅上升至36%，几乎与股权转让持平。其中，选择在A股市场上市的企业数量占比稳步上升，占据IPO退出的74%。

“2020年初的新冠疫情对整体经济运行造成了一定冲击，私募投资市场的活跃度受到抑制，但随着国家各项鼓励政策陆续出台，防疫抗疫、复工复产、完善资本市场、优化营商环境、鼓励科技创新及5G建设成为了2020年的关键词。”普华永道中国内地审计业务合伙人刘雨鸥表示，“可以预见的是，国家各项扶持政策的持续实施及疫情的受控，将为私募股权市场添加持续回暖的动力，而私募投资项目也将有机会为国家的新基建战略贡献力量。”