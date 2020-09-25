中国国家一级演员田蕤涉猥亵被捕

中国国家一级演员田蕤涉嫌猥亵上海戏剧学院毕业生而被批捕。

据《新京报》报道，上海警方24日通报，经调查，田蕤猥亵上海戏剧学院毕业生A女士。上海市松江分局的立案告知书显示，A女士于9月2日反映的猥亵一案，经审查，认为符合刑事立案条件，已决定立案，田蕤被依法刑事拘留，目前已被检察机关批准逮捕。

新京报评论说，田蕤这次被警方立案调查，被检方批捕，意味着办案方认为有犯罪事实存在，根据《刑法》相关规定，可能被判处几年徒刑。

据红星新闻报道，A女士告诉记者，今年8月31日那天，A女士的一位女性校友有个剧本想请田蕤出演，而A女士也从事相关行业，于是就陪同校友一起去了田蕤家。

那天，田蕤、校友和A女士三人在田蕤家中吃晚饭。席间，校友在与田蕤讨论剧本的事情，“我的酒量是‘一杯倒’，喝多了我就趴在桌子上睡了。”后来，A女士模糊地记得，她被校友和田蕤两人扶到了沙发上休息。

A女士说：“不知道什么时候，田老师突然出现在我面前，问我想不想签公司、当演员，我说我没有想过，然后突然的，一切就发生了。”案发后，A女士于9月2日在朋友的陪同下，选择了报警。

根据A女士出具的两份抑郁及焦虑自评量表报告显示，目前A女士处于重度焦虑和重度抑郁症状。A女士说，在与律师等人沟通后，她们认为，根据田蕤一系列举动，怀疑他不是初犯。所以她希望有更多有过被田蕤性侵害的受害人与自己联系。

在话剧圈子里，田蕤是一线大腕儿，中国国家一级演员，曾获得过第22届上海白玉兰戏剧表演艺术奖主角奖等话剧界含金量很高的奖项。

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