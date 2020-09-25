富时罗素宣布纳入中国国债 超千亿美元将进入中国市场

富时罗素周四（24日）宣布，预定在2021年10月将中国国债纳入指标富时世界国债指数(WGBI)，将于明年3月予以确认。

据路透社报道，中国国债市场规模达1.5万亿美元，已经被纳入摩根大通和彭博巴克莱指数。但富时WGBI是更多债市投资者所追踪的指数。高盛估计全球有2.5万亿美元（3.44万亿新元）的资金追踪WGBI，中国国债被纳入该指数将可能额外吸引约1400亿美元资金流入中国大陆债券市场。

另据澎湃新闻报道，除了高盛外，另有多家机构判断，中国国债被纳入富时世界国债指数将会带来千亿美元的资金进入中国市场。

德意志银行大中华区宏观策略分析主管刘立男认为，目前人民币债券已经被纳入广受债券投资者追踪的三大国际主要债券指数。德意志银行判断此次入指将在2022年底前吸引1200亿美元境外被动型投资基金进入境内人民币债券市场。

瑞银全球利率市场策略团队假设，纳入权重为5-6%并有约2.5万亿美元的管理资产跟踪WGBI，那么纳入该指数带来的一次性资金流入规模会达到1250亿至1500亿美元左右。

重阳投资估算，目前全球约有2.5万亿美元的基金追踪富时罗素的全球政府债券指数，完全纳入后中国国债在指数中的比例将达到5.7%，预计最多可以带来1400亿美元的增量资金。与其他国际指数类似，富时罗素对指数纳入同样设置了20个月的的建仓期，纳入比例从第一个月的5%开始，每个月增加5个百分点，直至100%全部纳入。

截至目前，中国已纳入两大国际主流债券指数。2019年4月1日起，人民币计价的中国国债和政策性银行债券已被纳入彭博巴克莱全球综合指数；2020年自2月28日起，中国国债正式纳入摩根大通全球新兴市场政府债券指数。