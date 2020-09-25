蚂蚁集团跨国贸易区块链平台面世 IPO前加速推出科技产品

蚂蚁科技集团周五推出用于跨国贸易结算的区块链平台。蚂蚁集团已拥有中国主要支付应用支付宝，不过在首次公开发行(IPO)之前，仍加紧推出更多科技产品。

据路透社报道，蚂蚁集团计划下个月同时在香港及上海科创板同步上市。分析认为，这可能创下全球最大IPO纪录，超越沙特阿美去年12月IPO规模294亿美元（403.84亿新元）的纪录。路透之前报导，在评估投资人初步意愿，在公司估值约2500亿美元以上的基础上，蚂蚁寻求在沪港IPO集资约350亿美元。

蚂蚁集团新打造的平台“Trusple”，即“”trust made simple(让信任更简单)”，是基于该公司区块链技术“蚂蚁链(Antchain)”所构建。买卖双方可将交易订单上载到平台，该平台会自动生成包含物流等信息的智能合约。

蚂蚁集团介绍，合约生成后买卖双方的银行都可以使用蚂蚁链处理付款业务。例如，平台用户可包括通过阿里巴巴海外电商网站“速卖通”等卖场向其他企业销售的供应商。根据专利数据库IncoPat的数据，过去两年来，蚂蚁集团提交的区块链专利申请数量居全球之首。

蚂蚁集团原名蚂蚁金服，但由于中国金融监管趋紧，今年改名以强调科技企业的定位，淡化金融科技供应商的色彩。

自2019年底中共总书记习近平提出要加快发展区块链技术以来，中国国内一直在发展区块链技术。区块链是一种分布式数字账本，是比特币等许多加密货币的基石。