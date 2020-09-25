中天将提告《镜周刊》 批发布不实信息

台湾《镜周刊》昨天（24日）引述消息人士报道，中天电视政论节目《新闻深喉咙》主持人王又正被撤换，并提到王又正自称与对岸涉台系统很熟，而撤换消息传出后，便传出他将在网络“复活”的消息。中天就这则报道表明将提告《镜周刊》。

《镜周刊》在报道中称，中天内部人士指出，王又正多次在公司内部高调宣称，自己与对岸涉台系统很熟，也有反映问题的管道，原本公司内部都没有人当一回事，“但这次主持棒被拔掉的人事消息传出后，没多久就传出王将在网路复活”。

据中时电子报报道，中天对此发表声明，批评《镜周刊》“不实报道”指“旺中为向对岸涉台高层交代，才让王又正转往网路复活”，并完全无中生有编故事，从头到尾未向中天查证，恶意明显。

声明提到，中天昨晚发出声明驳斥后，《镜周刊》不但未更正，也未平衡刊登中天说法，蓄意诽谤事实明确，中天新闻表达严正抗议，将对“不实报道”及恶意散布者采取法律行动。

此外，台湾《苹果日报》昨天也曾引述消息人士称，中天高层9月初突接获来自对岸国台办高阶官员的关切电话，认为《新闻深喉咙》有助“两岸和平交流”，最好不要停，如真要停播也要帮王又正另外开节目，保有新闻能量。

报道称，“因为有此转折，中天高层才决定《深喉咙》停播时，让王又正带原班底到中时新闻网开节目”。不过，《苹果日报》也提到，“对于王又正新职务是否与国台办关切有关，中天仅回应，一切以声明为准。”

中天对此斥责《苹果日报》未向中天新闻查证，也表明将提告《苹果日报》。

《苹果日报》在刊登上述报道后，将与国台办有关联的字句进行删改。