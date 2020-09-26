恒大公告：公司经营正常 财务稳健

中国恒大昨天晚上发布公司经营情况，称目前公司经营正常，财务稳健，866个项目均正常开工。

根据澎湃新闻报道，恒大截至前天累计实现销售5049亿元（人民币，下同，1019亿元新元），同比增长11.4%；销售回款4521亿元，同比增长51.3%。截至6月30日，公司现金余额2046亿元。

按照恒大对外的销售目标6500亿元来看，目前恒大已完成目标77.6%；按照对内目标8000亿元来计算，已完成目标率63.1%。

在恒大2020年半年报业绩会上，恒大集团总裁、董事局副主席夏海钧曾表示，恒大今年的销售金额是历史最高水平。

中国恒大称，公司自本月3日起推出全国楼盘大优惠，计划在今年9月、10月两个月累计实现2000亿元销售，目前全国在建项目一共866个，均在正常开工建设。

在公告中恒大表示，“今年3月31日起，公司开始坚定不移实施“高增长、控规模、降负债”的三年发展战略， 即实现销售高增长，土地储备规模严格控制，有息负债力争每年下降1500亿元，截至2020年9月24日，公司有息负债较2020年3月末已下降约534亿元，融资成本下降2.24个百分点，提前归还2020年9月25日以后到期借款435亿元，各项降负债成效积极显著。公司成立24年来，共计借款20523笔，从未出现利息晚付、本金逾期归还的情况。”

截至今日收盘，中国恒大报13.78港元/股，跌幅9.46%。