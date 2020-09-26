中韩举行媒体高层线上对话

第十二届中韩媒体高层对话昨天以线上形式举办。近30家中韩主流媒体代表围绕“守望相助、同舟共济——推动中韩战略合作伙伴关系迈向更高水平”的主题进行了探讨交流。

根据中新网报道，中宣部副部长、国务院新闻办公室主任徐麟致辞时表示，冠病疫情暴发以来，中国国家主席习近平和韩国总统文在寅多次交流，就加强抗疫合作、深化两国关系达成重要共识。当前，中韩媒体应携手发挥舆论引领作用，积极报道两国及国际抗疫合作的生动实践，传播人类命运共同体理念，秉持客观立场和科学精神，积极报道两国各领域政策对接与创新合作，提振地区和国际社会发展信心。

徐麟朴良雨说，疫情是全球性挑战，需要各个国家团结应对，当前最重要的就是加强防疫和经贸合作。中韩两国地理相连，建立了经济和文化信任，在经济、社会、文化等领域都彼此共享价值观，形成了守望相助、同舟共济的关系。期待今天能够深入探讨两国合作方案，提出更多切实可行建议。

韩国文化体育观光部部长朴良雨出席对话活动也发表致辞。中国外文局局长杜占元和韩国21世纪韩中交流协会会长金汉圭等与会人士表示，中韩两国同是全球化的受惠国家，应该维护多边主义，积极支持国际机构发挥作用。两国在数字经济、人工智能、医疗卫生等领域应寻求更紧密的合作，取长补短，探索合作新模式。中韩主流媒体应发挥积极作用，站在客观立场上报道疫情话题，为两国共赢合作发出友好的声音，营造促进两国合作良好氛围。

第十二届中韩媒体高层对话由中国国务院新闻办公室和韩国文化体育观光部指导，中国外文局和韩国21世纪韩中交流协会共同主办。