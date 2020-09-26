香港在全球金融中心排名升至第五位

由英国Z/Yen集团与中国（深圳）综合开发研究院联合发布的最新《全球金融中心指数》报告中，香港的总排名上升一位至为全球第五。政府发言人昨天表示，在疫情的影响下，香港金融体系仍坚韧稳健，金融服务业的各个环节运作有序，联系汇率制度一如既往运作良好。

根据路透社报道，发言人表示，注意到报告中总排名第三至第七位金融中心的整体评分非常接近。在所述以数据为依归的五类竞争力领域中（即营商环境、人力资本、基础设施、金融业发展水平，以及声誉和综合），香港的排名均为首五位，当中特别在营商环境和人力资本两方面位列全球第三。

另外，与两个总排名较香港高的金融中心分别比较，香港均在四类竞争力领域排名较高。

在指数的网上问卷调查中，受访者按其观感对各个金融中心作出评分，而香港的得分较3月有所上升。

发言人表示，香港拥有国际金融中心的制度优势，基础实力强劲，监管制度有效透明、与国际标准一致，并且拥有大量的金融人才和产品。这些竞争优势将继续维持香港作为全球领先金融中心的地位。

发言人还说，“在‘一国两制’下，香港会继续发挥金融体系的独特优势。我们会加大力度，推广香港作为全球领先金融中心及通往中国大陆和国际市场双向门户的角色，并且抓紧粤港澳大湾区和‘一带一路’倡议的庞大机遇。”

