中国教育部：中小学生到2022年参加足球运动的人数要超3000万

中国教育部等七部门近日印发《全国青少年校园足球八大体系建设行动计划》(下称《行动计划》，提出到2022年中小学生经常参加足球运动人数超过3000万的工作目标。

根据中国教育部网站消息，《行动计划》提出工作目标，明确到2022年，全国青少年校园足球普及推广、教学训练、竞赛联赛、师资条件、体教融合、宣传引导等体系更加完善，管理体系、制度体系、评价机制、条件保障更加健全。

《行动计划》还提出，力争为每所校园足球特色学校培训至少一名具有中国足协D级或同等水平教师或教练员；力争每所校园足球特色学校均建有1块以上足球场地，有条件的高等院校均建有一块以上标准足球场地，并要求校园足球特色学校学生体质健康合格率达到95%以上，

《行动计划》指出，各级校园足球工作领导小组办公室要加强组织管理，坚持普及与提高并重，推动地区、城乡和男女青少年校园足球优质均衡发展。普及重心下移到幼儿园，开展以培养兴趣为主的足球启蒙教育，不断夯实已遴选认定的足球特色幼儿园和校园足球特色学校发展基础，科学制订创建规划。

在完善高校高水平足球运动队建设指导意见方面，要重点统筹招生、教学、训练、竞赛和条件保障等。制定统一的青少年足球人口标准，做好运动员在校园足球与中国足协的共同注册工作。

同时，也要建立校园足球普及与教育精准扶贫相结合的机制，引进国际足联和社会力量，大力支持以“三区三州”为重点的深度贫困地区和中西部地区校园足球发展，促进教育优质均衡发展。

《行动计划》还提出，加快推进新型足球学校、足球相关专业院校和学科专业建设。以培养体育教育和足球专项师资为目标，高校足球专业学生在校期间参与校园足球训练、裁判工作并经中国足协等级教练员培训和考核、裁判员等级培训和考核，毕业时可获得相应等级教练员或裁判员资格。

《行动计划》明确，要示范引领、打造校园足球样板体系。要严格管理、做强校园足球竞赛体系。深化建设校内竞赛—校际联赛—选拔性竞赛—国际交流比赛为一体的竞赛体系。

确保校园足球特色学校班班有球队，定期组织比赛，通过年级联赛组建各个年龄组的男女代表队。制定符合国情的学校学生运动员和运动队管理规范。要激励创新、构建校园足球荣誉体系。例如，每年举行校园足球年度工作总结活动，对相关政府、组织、企业和个人为校园足球发展做出的突出贡献进行认定等。

《行动计划》最后还强调，要强化导向、完善校园足球舆论宣传引导体系。加强校园足球政务信息数据服务平台和公共服务平台建设。依托全国校园足球暨体卫艺官方公众号建好全国青少年校园足球新媒体中心。