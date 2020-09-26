台湾卫福部长称不会选择大陆制冠病疫苗

冠病疫情仍然全球蔓延，台湾民众期盼何时有疫苗可施打。台湾卫福部长陈时中昨天公布，台湾本月18日已与国际平台“COVID-19疫苗全球取得机制”（COVAX）签约，10月初会付订金，目前无法确定何时拿到疫苗，有信心COVAX会公平分配。COVAX目前有九支冠病疫苗进入第三期临床试验，大陆制疫苗就占四支，但陈时中说，确定不会选择中国大陆制疫苗，目前也没计划公费购买中国大陆制疫苗；若台湾国产疫苗研发顺利，有望在明年5、6月产出。

根据《中国时报》报道，台湾基进党立委陈柏惟昨天质询，政府已核准三家台湾厂商进行冠病疫苗第一期试验，台湾是否已有办法自制疫苗。台湾行政院长苏贞昌回称，台湾除鼓励厂商研发，也争取和国际合作。陈时中则补充说，9月18日已与COVAX签约，10月初会付订金，目前国产疫苗进程也不错。陈柏惟追问若有疫苗且数量有限，优先施打名单如何制定时，陈时中回答说，政府有预防接种委员会排施打顺序，和以前打其他疫苗的顺序差不多，希望能让六成的人施打。

民众党立委邱臣远质询，目前已有156国加入COVAX，是否签约就保证能拿到疫苗，何时可拿到？会不会因国际干扰拿不到疫苗？陈时中说，确定时程COVAX也不知道，可掌握的疫苗都还没确定，目前该平台政治力干预不多，他对公平分配疫苗有信心，且确定不选择大陆制疫苗。相关官员表示，台湾签署有疫苗选择权的合约，价码较高。

国民党立委温玉霞质询，若排不到COVAX的疫苗，在安全前提下，可能向大陆买疫苗吗？陈时中强调，安全是最优先考量，目前没有计划公费购买中国大陆制疫苗，过去对岸的药物与疫苗问题很多，“那边不敢注射的人也很多，还讲到我们这边来”。

至于台湾国产疫苗何时产出，陈时中说，有三家已向卫福部申请临床实验通过，现已进入第一期临床试验，整体时程要看实验反应，时间无法完全掌握，若顺利，希望明年5、6月能提供疫苗。