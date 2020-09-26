谢长廷回应日媒称“台湾大使”：出于客气和好意 不称也没关系

对于台湾驻日代表谢长廷被日媒称“大使”引起热议一事，谢长廷昨天（25日）对媒体表示，有些日本人基于好意或客气称呼他大使，没称他大使也没关系，事实上“诚实自然”就好。

根据台湾东森新闻台报道，谢长廷前天在面簿分享他参观日本富士电视台录制“下水道之父巴尔顿”特集的情况。富士电视台为表欢迎，在电视墙打出“热烈欢迎台湾驻日大使谢长廷”的标语。

驻美代表萧美琴日前将个人推特简介改成“台湾驻美大使”，引起网友热议。网友看到谢长廷被日媒称为“驻日大使”后，有人称赞日本“正名了”。

谢长廷昨天到位于东京的文化部驻日台湾文化中心参加“在家乐游台湾博物馆”系列线上影片媒体发布会后，被媒体问到此事。

他表示，这个问题就是国际的现实，驻日代表处内部是称大使，公文、外交部或是代表处里都是称大使（代表）、公使（副代表），但是因为台日没有邦交，所以驻日代表处正式名称当然是代表处，日本人称他是大使，有的是好意、有的是客气，他也不会否认，事实上就是大使，但他希望外交朋友越来越多，也不想造成朋友困扰。

谢长廷说，即使没有用“大使”称呼他，他觉得也没关系，事实就如台湾前总统李登辉所说的，“诚实自然”就好。

他对于台湾网友的热烈反应显得有点惊讶。他强调，如果有人侵害到台湾的利益，譬如说台湾是中华人民共和国的一部份，那他就会提出抗议、要求更正。如果有人没称他是大使，他觉得没关系。

他认为，可能是富士电视台当天的工作人员（对政治）没那么敏感，或者因为富士电视台是民间机构，所以富士电视台那样标示，他当然心存感谢，但为了避免富士电视台遭到不必要的压力，他已删照。

据报道，驻日代表处正式名称为“台北驻日经济文化代表处”，之前有多位驻日代表在自我介绍时用日文念出一长串词，念得很绕口，有些日本人还很纳闷的问台湾媒体为何不称台湾大使馆，还有日本人以为这个代表处的代表是台北市的派驻日本的代表。在日本，有许多国会议员、地方自治体等以“大使”或“大使阁下”称呼谢长廷。

对于驻日代表谢长廷、驻德代表谢志伟等人被当地媒体称为大使一事，台湾行政院长苏贞昌今天受访说，派驻代表所在的驻在国，越来越多把驻处的名称改为台湾，这符合事实也是正向发展，并说“戏棚下站久就是你的”。