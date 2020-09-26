美国防部称台湾安全是美重大利益

大陆近来不断增加对台军事压力，引起外界对解放军是否攻台的担忧。美国国防部发言人萨波（John Supple）前天（24日）表示，台湾的安全是美国重大利益。国防部中国事务副助理部长施灿德（Chad Sbragia）认为，即使没有胜算，中国大陆还是有可能动武。

根据美国之音报道，对解放军军机频频进入台湾附近空域，五角大楼发言人萨波回应称，这显示“中国正日益增加运用其军队，作为胁迫台湾及其他周边邻国的工具。”

他说，“台湾的安全以及其人民在不受胁迫下决定未来的能力，是美国的重大利益，对地区安全也是不可或缺的。”

此外，华盛顿智库战略与国际研究中心学者葛来仪(Bonnie Glaser)，周二（22日）在该智库一个节目的对谈中问施灿德，国防部最近才针对中国军事能力发展发布最新报告，解放军是否有夺取和占领台湾的能力？如果高层领导下令要他们夺取台湾，他们是否认为已准备好这么做？

施灿德认为，对中国来说，不一定是会不会或能不能采取胁迫行动的问题。“中国军方曾多次当面告诉我们，他们或许会被迫去捍卫国家利益，以防止国家利益永远丧失，无论实际上能否成功。”

施灿德说，当然有些情况中国会动武，即使他们知道不一定有充分信心成功实现所有战略性政治目标，因为还有许多其他条件或目标牵涉其中。

