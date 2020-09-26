楼继伟：中国金融市场监管的一致性和透明度还需提高

全球财富管理论坛理事长、中国政协外事委员会主任楼继伟今天指出，在外商准入负面清单当中，金融业的准入清单已经正式清零。他同时也强调，中国的金融市场还不够完善，监管的一致性和透明度都需要提高。

根据澎湃新闻报道，楼继伟在全球财富管理论坛（GMAF）上海峰会上说，昨天三部委发文进一步放宽了金融准入，还可以观察到外资机构对中国金融开放的信心不断增加，对于政策了解逐步加深，对于中国金融市场的持续看好，外资金融机构加入中国市场的热情越来越高，与中国金融机构的合作也越来越多。

楼继伟表示，近年来出现的逆全球化潮流有更大的不确定性，有的国家在全力推动逆全球化，更多的国家采取各种措施加以应对，中国的应对措施之一就是进一步开放和加大结构性改革的力度。目前外资银行和保险公司在华设立了80多家各类机构，包括中外合资的理财公司、保险公司等等，近30家外商独资企业完成私募管理人备案，这个数据是两个月之前的，现在可能更多。多家合资的证券公司实行外资控股，已有外商独资的公募基金公司正式获批。

楼继伟还强调说，还需要注意到中国的金融市场还不够完善，监管的一致性和透明度都需要提高，股票市场的散户化，以及可应用的工具不足，证券市场流动性不够，一些银行、保险机构的风险管控能力不足，跨境投资的便利性不足，全社会杠杆率过高。解决这些问题需要一个过程，最近明确了建制度、不干预、零容忍的资本市场发展方针。这是结构性改革的措施，也正在落实之中。