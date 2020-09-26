中国官方发文要求建成一批有强大影响力和竞争力的新型主流媒体

中共中央办公厅、中国国务院办公厅近日印发《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》，要求中国建成一批具有强大影响力和竞争力的新型主流媒体。

根据新华社报道，《意见》要求深刻认识全媒体时代推进这项工作的重要性紧迫性，坚持正能量是总要求，坚持正确方向，坚持改革创新，推动传统媒体和新兴媒体在体制机制、政策措施、流程管理、人才技术等方面加快融合步伐，尽快建成一批具有强大影响力和竞争力的新型主流媒体，逐步构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局，建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系。

《意见》指出，要推动主力军全面挺进主战场，以互联网思维优化资源配置，把更多优质内容、先进技术、专业人才、项目资金向互联网主阵地汇集、向移动端倾斜，占领新兴传播阵地。

《意见》还要求走好全媒体时代群众路线，创新实践党的群众路线，大兴“开门办报”之风，以开放平台吸引广大用户参与信息生产传播，生产群众更喜爱的内容，建构群众离不开的渠道。

《意见》还提到，要以先进技术引领驱动融合发展，用好5G、大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能等信息技术，加强新技术在新闻传播领域的前瞻性研究和应用，推动关键核心技术自主创新，并努力打造全媒体对外传播格局，讲好中国故事，传播中华文化。

