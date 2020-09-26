中国外交部：中国生态文明与全球环境治理进程密切关联

中国外交部和生态环境部昨天共同举行联合国生物多样性峰会中方立场文件媒体吹风会。外交部条约法律司司长贾桂德答记者问时指出，中国政府大力倡导并建设生态文明，这与全球环境治理进程密切关联，互动互鉴。

贾桂德表示，《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）是联合国首次以“生态文明”为主题召开全球性会议。COP15主题“生态文明：共建地球生命共同体”体现了国际社会合作应对生物多样性挑战的决心，也表达了人类对美好未来的期盼和愿景。为应对工业化过程所带来的环境污染、生态系统退化等严峻挑战，中国政府大力倡导并建设生态文明。生态文明思想继承了中国古代“天人合一”“道法自然”的优秀传统思想，是以人与自然、人与社会和谐相生、良性循环、全面发展、持续繁荣为基本宗旨的文化伦理形态。

贾桂德还说，中国国家主席习近平在重要场合多次阐述生态文明思想，提出“绿水青山就是金山银山”“山水林田湖草是生命共同体”等重要论述，生态文明思想不断发展，有力指导了中国的经济社会全面发展。

贾桂德强调，中国生态文明与全球环境治理进程密切关联，互动互鉴。中国生态文明建设是全球环境治理的重要组成部分。习近平在十八大以来针对当今世界存在的问题给出中国方案，在不同场合深入阐述人类命运共同体理念，倡导建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

贾桂德说，生态文明思想所倡导的原则，与《生物多样性公约》确定的保护生物多样性、持续利用其组成部分、公平合理分享遗传资源惠益的三大目标，以及“人与自然和谐共生”的2050年愿景高度契合。中国愿与国际社会携手同行，牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的意识，积极分享中国生态文明建设的经验，坚持绿色发展理念，倡导低碳、循环、可持续的生产生活方式，共建地球生命共同体，共谋全球生态文明之路。

