陆委会咨委：大陆“法律战”无所不在　台湾不宜过度采取守势

陆委会日前举行第22次咨询会议，主题为《中共对台法律战之可能作为及因应建议》，有咨询委员指出，中国大陆对台法律战无所不在，台湾不宜过度采取守势，应从国际法角度提出具创造性之积极论述，强化台湾权益之正当性及合法性，争取国际社会支持。

根据东森新闻台报道，学者引言报告指出，大陆对台法律战的思路及作为，是片面界定对台湾管辖权的性质及意涵，铺垫其所谓“民主协商”迫统作为的法理与政治基础，并为未来全面否定台湾立法及规范作准备。

学者提到，在国安层次，大陆势将透过单边立法将管辖权延伸至台湾，《香港国安法》即为其未来涉台规范的先试与破口；在国际层次，持续弱化台湾的国际人格及对台湾参与国际组织去主权化，对台湾进行框限及围堵；在国民层次，借由身分证件与国民权益对接，透过经社文融合措施吸纳台湾民众。

学者表示，对于大陆涉台法制变化，台湾可持续观察《香港国安法》执法情形及香港情势发展；因应大陆对台法律战，台湾应坚持目前两岸两会协议所构成之法制架构，维持涉陆法制的稳定性与延续性，并预防在国际上被降格及更名之情形扩散。

有咨询委员指出，大陆对台法律战无所不在，例如近来解放军军机飞越海峡中线，北京当局更公开否定海峡中线存在，此与《香港国安法》同属片面改变现状、将管辖权延伸至台湾的作为。

咨询委员提到，国际层面上的作为也不仅限于对台湾参与国际社会之降格及否定，以南海仲裁案为例，大陆在国际纠纷中透过提出国际法论述，片面将台湾内化与其主张之利益一致，对于此类将台湾内化或矮化之作为，台湾方面应更积极表示反对。

咨询委员建议，面对大陆此类作为，台湾不宜过度采取守势，相关部会应会商专家学者，从国际法角度提出具创造性之积极论述，强化台湾权益之正当性及合法性，争取国际社会支持。

部分咨询委员表示，中国大陆从来不是法治国家，并无真正的法治可言，其所谓“依法治国”乃至于“依法”反独或促统，只是用法律包装政治问题、遂行政治目的，故其法制上对于实际管辖所及与不及的地域范围，规范内涵也有所不同，例如治理香港的《香港国安法》与针对台湾的《反分裂国家法》，规范密度及执法弹性即有所差异，台湾相关对应作为也应予注意。

咨询委员还指出，大陆未来必于法律上持续对台湾去主权化及绕过台湾政府公权力，也可预期在国际上将加强打压力度，台湾应预作准备。

咨询委员建言，台湾是自由民主法治的国家，必须在法律规范的框架之下运作，然而对于北京当局而言，法律主要是作为政治上的攻击工具，面对大陆涉台法制逐渐跳脱治权平等、管辖互不隶属的框架等趋势，台湾应灵活思考是否一定要坚持目前的涉陆法制架构与既有规范，或可审酌情势适时检讨调整，与时俱进。

另外，还有委员指出，大陆对台法律战搭配舆论战、心理战及外交战。大陆搜集台湾法律规范及相关执法情形，作为进行舆论战之素材，也属其对台法律战之一环。

咨询委员强调，北京近来在视频影音平台运用网红发动统战渗透攻势，及透过运用微信公众号等媒介进行攻击，规避攻击目标之内国法规范等情形，也值得注意，“对于大陆发动网络战，建议台湾应提前因应并超前部署，将相关资讯与国际盟邦分享，以利共同防御及进行安全合作。”

