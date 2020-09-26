蔡英文慰勉军队“无名英雄” ：盼让官兵能以身上制服为荣

台湾总统蔡英文今上午前往高雄慰勉空军第三后勤指挥部、陆军工训中心、海军水下作业大队等单位。蔡英文表示，这几个都是不容易被看见的单位，但各位都是“英雄国军里的无名英雄”，她称最重要的目标，就是要让国军官兵，都能以身上的制服为荣耀，吸引更多志愿者投入守护台湾的行列，强化国防战力。

蔡英文上午前往高雄左营慰勉海军水下作业大队，听取单位现行潜水、救灾机具及械弹处理装备介绍，并视导官兵水肺潜水员及水面公器潜水员勘查海上失事之难船浮扬操演，及水中电銲及切割操演。行程结束后，蔡英文与官兵一同用餐，致词并发颁发加菜金。

蔡英文致词时，感谢官兵付出，国人可以安心生活，享受假期，就是因为有全体国军官兵的守护。她今天看到的部队，有一个共同的特点，就是“无名英雄”。“空军第三后勤指挥部”保养和修护战机的发动机，守护飞行安全，“陆军工训中心”培养出许多工兵人才，他们在战时能开路，平时能救灾，“海军192舰队，水下作业大队”着厚重潜水装备在水里执行任务的身影，让她印象深刻。

蔡英文提及，在去年南方澳大桥事件中，潜入港湾切割断桥，还有今年贡寮未爆弹的水中爆破，“都是由你们冒险完成”。南方澳大桥将在下个月初开始动土重建，各位的功劳功不可没。

蔡英文还说，这几个都是不容易被看见的单位，但如果没有各位的援助跟协助，国军的坚强战力，也会大打折扣，“所以各位都是“英雄国军里的无名英雄”，她也跟大家保证，国军守护台湾，她一定会是各位最强的后盾。

蔡英文表示，三年前，她在这里宣布了潜舰国造启动，去年潜舰国造厂区也开始动土，256战队的官兵也在现场见证，“这就是我们说到做到的案例”。她最重要的目标，就是要让国军官兵，都能以身上的制服为荣耀，吸引更多志愿者投入守护国家的行列，强化国防战力。

