中国驻英使馆：对歪曲中国和巴巴多斯关系说法表示不满和反对

中国驻大不列颠及北爱尔兰联合王国大使馆今天就英媒报道有关中国和巴巴多斯等国合作一事发表声明称，中方一贯坚持在相互尊重、互不干涉内政等原则基础上发展同其他国家的关系，对有关歪曲中国和巴巴多斯关系的说法表示不满和反对，并敦促有关媒体客观公正地看待和报道“一带一路”建设和中巴合作。

根据中国驻大不列颠及北爱尔兰联合王国大使馆网站消息，有记者问，据《泰晤士报》报道，英国议会下院外委会主席图根哈特称中国通过与巴巴多斯等加勒比海国家开展合作，利用基建和债务外交控制当地，排挤英国在当地的地位，中国驻英国大使馆对此有何评论。

使馆发言人回答说，中国对有关歪曲中国和巴巴多斯关系的说法表示不满和反对。中方一贯坚持在相互尊重、互不干涉内政等原则基础上发展同其他国家的关系。中国没有干涉别国内政的基因，也没有任何兴趣和意愿去干涉别国内政。

发言人还说，“一带一路”已经成为广受欢迎的国际公共产品，成为国际合作的重要平台。共商、共建、共享是“一带一路”建设的黄金法则。中方在与有关国家共建“一带一路”进程中，始终坚持平等、开放、透明，按照市场规律和通行国际规则行事。在与有关国家共建“一带一路”进程中，中方从不强加于人，每一个项目都是有关各方平等协商的结果。

发言人表示，近年来，中国与巴巴多斯关系保持良好发展势头，两国高层往来不断，各领域友好合作进一步加强。2019年，中国与巴巴多斯签署共建“一带一路”合作文件，为两国友好关系增添新的内涵，也将为两国互利合作开辟新的前景。中国同巴巴多斯的合作是平等互利、合作共赢的。

