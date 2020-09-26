“台湾黑熊”成“中国熊猫”苦力？台北地下街广告看板引争议

台北地下街位于京站和北捷连通道的广告看板，出现一幅清明上河图为模仿画作，画上一只台湾黑熊被比拟成服侍中国熊猫的苦力，在网路上引起网友热议，台北市议员陈怡君表示，发展观光固然重要，但是这样的符号强烈具有针对性，极度的不尊重，也令人感到不舒服。

根据《自由时报》报道，陈怡君指出，她已询问北捷，但后来发现这则广告的管辖在台铁，欢迎世界国家的观光客来到台湾，但现在台湾与中国大陆的紧张氛围以及解放军频绕台之下，这样的一幅画确实容易引发台湾人的联想，台湾黑熊为台湾国熊，不应拿台湾黑熊来当作矮化意象的象征。

陈怡君说，这样的创意一点都不好笑，也许达到了吸睛跟引起讨论的目的，但同时也失去了应有的格局跟高度。

此画名为《熊熊上河图》，为插画家庄信棠于2014年仿造《清明上河图》绘制，他将画中的人物全以熊替代，包括台湾黑熊、北极熊、熊猫、棕熊等等，在劳动的全是“台湾黑熊”，庄信棠曾解释，《熊熊上河图》画的是“台湾的现况”。此外，街道上的店家包括鸡排、珍珠奶茶、东山鸭头、米糕、阿里山茶、新竹贡丸、万峦猪脚等台湾当地小吃，充满台味；嘉义火车站广场的沉睡大白熊戴口罩，也是出自庄信棠之手。

台铁局表示，该画是公益插画广告，展示期间已逾两年。至于该画创作理念，台铁局说，作者已有亲自回应说明，此画是在2014年的创作，主要是呈现当时台湾现状庶民文化的意涵；对于相关艺术创作台铁皆尊重，不过目前已有研议要进行更换。

