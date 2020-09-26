亚投行行长：多边主义在应对疫情中发挥了重要作用

亚洲基础设施投资银行（AIIB，下称亚投行）行长金立群今天表示，冠病疫情会让大家意识到团结的重要性，多边主义在应对疫情中发挥了非常重要的作用。

根据澎湃新闻报道，金立群在今天全球财富管理论坛上海峰会上指出，尽管希望每个国家和经济体都能很快战胜冠病疫情，但是有一个事实，短期经济展望来看，经济仍有下行的风险和压力。很多人都希望有一个V型的经济复苏，可是现在不能指望复苏发生。

金立群介绍说，到目前为止可以看到多边发展银行共同合作应对疫情，承诺的资金量已达到了940亿美元（1295亿新元）之巨。由此可见，多边主义发挥了非常重要的作用，特别是在这样的关键时刻。虽然有不少声音支持保护主义，不再提倡经济系统对外开放，但冠病疫情再次让人民加深了信心，国际合作才是应对全球挑战最为重要的关键的办法。

金立群说，“现在在全球发生的事情，也已经显示出了国际社会需要通过团结合作来解决共同的挑战。有一些人现在还在讲脱钩的事情，但是我认为事实上冠病疫情会让大家意识到团结的重要性。大家不是越走越远，我们应该越走越近。我们要做更多事情，共同整合和推动全球经济。这也是为什么今天我们会聚在这里的原因。”

金立群表示，疫情期间，中国政府仍在不断地在加快金融市场开放。总部位于北京的亚投行既受益于中国的改革开放，同时也是改革开放整个过程的贡献者。亚投行非常希望能够继续和中国本地的当局进行合作，分享亚投行的经验，让国际资本市场能够参与其中，也能够把一些国际的做法带到中国。同时亚投行也会与监管方进行对话，来准备熊猫债的发行，他们给予了很多反馈。

金立群进一步指出，一旦经济危机过去之后，亚投行又会回到正常轨道上，继续回到基础设施融资业务。当前最大的机会正是在亚洲，而这当中最大的潜力又来自于资本市场，可以创造全新的融资来源给基础设施项目和其他的一些部门和行业。这样可以发展亚洲经济，同时也为经济恢复提供资金。

关于人民币国际化的未来，金立群称，人民银行在年度报告中谈到了人民币国际化，希望能够有更多的投资进入到在岸证券。中国的金融体系会与世界其他地方不断整合，让中国成为一个融资平台来支持亚洲和全球金融设施和项目融资。

