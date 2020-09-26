张文宏：冠病病毒成“常驻病毒” 世界大门重启依靠疫苗问世

复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏教授今天表示，冠病病毒已经变成“常驻病毒”，从全球来看，世界大门要重启，还是要依靠疫苗的问世，在这样的全球背景下，中国目前也是不能彻底开放的。

针对疫情趋势，张文宏在今天举行的第二届海峡两岸国际医疗与特需服务发展大会、第十三届高端医疗服务与建设研讨会上表示，目前全球病例数已经突破了3000万，这两天他和世界各国流行病专家进行了充分探讨，以现在疫情蔓延态势来讲，冠病病毒已经变成“常驻病毒”。

张文宏说，像流感、麻疹病毒等都是常驻病毒，但冠病病毒成为常驻病毒后，又有其特殊性。张文宏坦言，冠病病毒是人类很难忍受的一个病毒，以医疗资源丰富的美国来说，其病死率维持在3%左右，在医疗资源相对不那么充沛的墨西哥，其病死率维持在10.65%。

张文宏解释说，原则上来讲，病死率非常高的病毒，是不可能长久在人类中蔓延，比如说SARS病死率10%，很快就被干掉了，MERS病死率比冠病更高，埃博拉病死率更高，这些病毒要么不能走出非洲，要么不能走出中东，要么一走出来就被干掉了。但是冠病病毒却如此之特别。

张文宏说，根据8月23日美国疾控数据显示，冠病死亡人数超过15万人，但年轻人（24岁以下）的死亡人数只有309个，也就是说这个病毒对人类的攻击出现了两极分化，它疯狂地攻击老年人，但对年轻人却“心怀仁慈”，仿佛就是自然界专门针对人类设计的病毒，但人类始终要以科学的态度、文明的方式去面对生存。

张文宏认为，如果这个病毒发生在古代，可能意味着所有老年人都将面临死亡，但今天中国做了很大的科学实践和社会实践，秉承人民至上、生命至上的原则，“当我们把所有医疗资源投入到老年人中，他们活下来了。”

张文宏强调，常态化疫情防控并不代表正常化疫情防控，全球疫情发展至今，随时有可能出现一个“小火花”，“我不知道这个小火花会发生在哪个城市。中国目前采取的防控策略是一旦发现病毒，就迅速加强发热门诊筛查、扩大检测，在扩大检测的基础上迅速对所定位的区域加强管控，争取用一个月时间将‘火苗’扑灭。”

张文宏还说，很多传染病的大流行，都要等到自然的终止或疫苗的启用。他举例说，2009年H1N1病毒大流行的终止，就是基于疫苗在全世界接种，使得当今全世界流感死亡率仅0.1%。但目前大多数国家的冠病死亡率仍然维持在3%-4%之间，世界的大门很难再次正常开启，涉外医疗服务也很难进行。

张文宏说，全球第二波疫情或将来临，中国也已为输入性病例做好了准备，但这需要大家共同的努力，在人员聚集时不要忘戴口罩，务必勤洗手，这样国内的疫情是可控的，也是可以预期的。但从全球来看，世界大门要重启，还是要依靠疫苗的问世，因为当下全球仍处于持续的疫情不平衡态势中，在这样的全球背景下，中国也是不能彻底开放的。

不过张文宏表示，从目前世界各国疫苗研发的进度以及现有的受试者的抗体水平来看，他对未来充满希望。他同时指出，世界多国携手合作，消除壁垒，共同抗疫，可以期待未来1至2年内疫苗问世，让世界走出疫情阴影。

