印度外长：中印需要坐下来寻求解决方案

印度外交部长苏杰生前天（24日）指出，中印正在经历“前所未有的”局面，双方需要坐下来寻求解决方案。

根据印度报业托拉斯(PTI)、《印度教徒报》报道，苏杰生在参加世界经济论坛的一场线上会议时谈到中印关系时称，印度和中国正在经历“前所未有的”局面，双方需要坐下来寻求解决方案。报道称，这是中印外长于莫斯科举行会晤并达成五点共识后，苏杰生首次就中印关系发表讲话。

据报道，苏杰生在当天的发言中表示，中印都正处于崛起之际，两国如何相互适应彼此的发展一直是两国交往中的一项重要议题。

谈及中印边境局势，印度外长称，边境问题也是双方适应彼此这一更广泛问题中的一部分。“从某种意义上说，我们正在经历前所未有的局面。但是，如果从更长远的角度来看，我认为印中需坐下来寻求解决方案，这是对印度和中国来说更广泛问题的一部分。”

印媒注意到，这是苏杰生和中国国务委员兼外交部长王毅9月10日在莫斯科举行双边会见后，首次就中印边境局势发表公开评论。在此前的中印外长会谈中，两国外长坦诚和建设性地讨论了中印边境形势发展及中印关系，并达成五点共识，包括双方应恪守现有边境事务协议和规定，维护边境地区的和平与安宁，避免采取任何可能使事态升级的行动等。

