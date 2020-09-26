习近平要求讲好新疆故事 理直气壮宣传新疆稳定大好局势

中共总书记、中国国家主席习近平在第三次中央新疆工作座谈会上，强调中国要讲好新疆故事，理直气壮宣传新疆社会稳定的大好局势，以及人民安居乐业的幸福生活。

在西方国家持续对中国治疆政策施压的背景下，中共中央时隔六年再次召开最高级别的新疆工作会议，习近平此次讲话被视为对外界批评的明确回应。

第三次中央新疆工作座谈会本月25日至26日在北京召开。会议出席者包括中共政治局常委、政治局委员、全国人大常委会负责新疆事务官员、国务委员、最高法院院长、最高检察长等中国核心党政机构领导层，也涵盖新疆自治区、其他各省市、社会组织、金融机构、央企和军方有关负责人。据央视新闻报道，习近平在会上阐释了中央的治疆方略，强调中共新时代的治疆方略完全正确，表明中国将长期坚持现有的治疆路线。

因新疆再教育营（中国官方称职业技能教育培训中心）引起的人权课题在前天（25日）的联合国人权理事会论坛上再次受到欧盟、加拿大等西方国家抨击。美国本月14日也已宣布，将禁止中国新疆五个特定商品的实体进口，理由是要打击中国在新疆强迫被拘留的维吾尔族穆斯林进行劳动。

习近平在座谈会上则通过系列数据，引证凸显中国政府的治疆成就，由此说明“各族群众的获得感、幸福感和安全感不断增强”。

他指出，自2014年的第二次中央新疆工作座谈会以来，新疆的经济发展持续向好、人民生活明显改善、脱贫工作取得“决定性成就”、中央支持和全国对口援疆力度也不断加大。

2014年至2019年，新疆地区生产总值由9195.9亿元（人民币，下同，1857亿新元）增长到1.36万亿元，年均增长7.2%；新疆居民人均可支配收入年均增长9.1%；全疆累计脱贫292万3200人；中央财政对新疆自治区和兵团转移支付则从2636.9亿元增长到4224.8亿元，年均增长10.4%。

习近平说：“实践证明，新时代党的治疆方略完全正确，必须长期坚持。全党要把贯彻新时代党的治疆方略作为一项政治任务，在完整准确贯彻上下功夫，确保新疆工作始终保持正确政治方向。”

他强调，中国“要多层次、全方位、立体式讲好新疆故事，理直气壮宣传新疆社会稳定的大好局势、人民安居乐业的幸福生活”。

习近平也把培育新疆少数民族干部队伍视为“重要任务”。他有意加大培养培训力度，研究制定新疆干部队伍的培训规划，着力培养一支对政策把握到位、实践能力强，以及对党忠诚的队伍。他认为，必须树立鲜明用人导向，并且大胆选拔，“表现突出的可以直接破格提拔使用”。