台媒：九款三期实验冠病疫苗 台湾剩一款能选

台湾表明不会购买中国大陆制造的冠病疫苗，外界担忧选择变少，加上台湾在运送能力上的限制，台湾只能够锁定一支疫苗。

据台湾《联合报》报道，全球目前共有九款疫苗进入第三期临床试验，其中四款为中国大陆、一款为俄罗斯，另外四款为欧美制，但是有三款属于超高科技疫苗，需要在零下80度的环境中超低温运送。

已有业者在网络上爆料，自称最近被找去食药署开会，因疫苗需极低温储存，但台湾目前尚无专业能力建造零下60度至80度医疗冷冻仓库，为此紧急探询南部某储存深海鱼类的冷冻仓库是否能紧急征收，作为疫苗存放场所。

该业者也说，就算初步能解决疫苗存放的问题，运送是另外一个大难题，因为台湾并没有冷链物流车能提供如此超低温的冷冻运输服务。

常规疫苗、流感疫苗的温度保存目前皆在摄氏二到八度，台湾的中央流行疫情指挥中心近期已与工研院商讨，是否能够克服技术，自行建置。指挥中心发言人庄人祥说，正积极寻求解决方案，技术上应该没有太大的难度。

对于台湾严正拒绝陆制疫苗，是否造成台湾无疫苗可用，台湾前卫生署长杨志良悲观地说：“到最后恐怕完全没有疫苗可拿。”

杨志良指出，陆制疫苗为减毒疫苗，风险及副作用较大，但仍是世界卫生组织认定目前少数发展较快、值得期待的可用疫苗。欧美疫苗研发目前遇上瓶颈，陈时中根本不应主动喊出不买陆制疫苗，先把话讲死。两岸局势紧张，未来即使台湾卑躬屈膝请求中国大陆贩售疫苗，对方也不一定会卖。

前疾管局局长苏益仁认为，即使排除万难取得疫苗，但到货时间若晚于明年2月，影响防疫，指挥中心不可以“货源”模糊焦点，一直将取货时间当作秘密。