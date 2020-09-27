港媒：湖北省长王晓东接连缺席重要活动

香港媒体报道，中国湖北省省长王晓东过去几天接连缺席重要活动，并引述当地消息来源报道，王晓东因为患病入院无法视事，目前省政府工作目前暂时由常务副省长黄楚平主持。

湖北省政府官网的资料显示，王晓东最近一次露面是9月21日主持召开省政府常务会议。

据香港《星岛日报》报道，王晓东接连缺席三项重要活动，包括：9月22日至23日，由浙江省委书记袁家军率领的代表团，在湖北省委书记应勇等陪同下，在恩施州、武汉市考察，推进东西部扶贫协作；24日在武汉举行的十三届中国生物产业大会；25日省政府召开的1至8月经济运行分析调度会议。

报道称，上述三项活动省长一般都会参加，但都由常务副省长黄楚平出席或发表讲话。

在武汉“封城”期间，王晓东一度对外声称物资储备和市场供应充足，可武汉和湖北很快传出医疗物资严重告急。他也在一场湖北省疫情防控发布会上，接连出现口误，被中国舆论严批草率和不负责任。

王晓东在1月26日举行的新闻发布会上说，湖北省仙桃市年生产108亿只。过了一会，有人递给他来小纸条，王晓东改口说，刚才说的是口误，不是108亿只、是18亿只；放下纸条，他又读稿件时，又再有人递条子，他再次改口说是生产108万只，不是亿只是万只。