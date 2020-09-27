百度特别顾问史有才被警方带走 或涉赌博网站推广

中国媒体获悉，百度移动生态事业群特别顾问史有才于9月15日在杭州机场被嘉兴警方带走，原因是非法赌博网站推广，相关的部分代理商和客户也已被警方带走。

据澎湃新闻报道，记者9月27日从知情人士处获得上述消息。该知情人士说：“（史有才）甚至可能涉嫌和渠道直接的腐败，百度高层知道此事。”

史有才被警方带走的消息在9月24日传出，当时，百度回应记者说：“不予置评。”

据了解，史有才在2001年加入百度，历任销售部经理、渠道部总监、渠道部高级总监、百度副总裁。百度2011年发布内部邮件，宣布史有才离职，在当时的内部邮件中，百度称在史有才的领导下，百度建立了一支具有高效执行力的渠道代理商团队，为公司业绩的高速增长提供了强有力的保障。

史有才2019年6月回归百度，在此之前的一个月，百度高级副总裁向海龙的离职。召回史有才，被业界解读为百度希望以此应对向海龙的离职，对百度销售和渠道体系造成震荡和挑战。而此次史有才被警方带走，距其重回百度仅一年零三个月。

关于非法赌博网站推广，澎湃新闻2019年5月曾报道，百度贴吧“柬埔寨吧”内存在大量赌场招聘信息的问题。有自称在柬埔寨赌博公司工作的发帖者称，他们在百度贴吧招募的人员主要从事“推广”工作，即通过网络聊天，多以谈男女朋友为名，诱骗国内人员参与网络赌博。另有发帖者指出，某些公司发布的招聘前台、在线客服、推广、人事等岗位信息，实则是通过招募“推广人员”，引诱中国公民参与柬埔寨网络赌博。而参赌人员输的越多，推广人员提成越高。

当时，百度回应称，文中所述内容确实存在，其所描述的黑话、变体等问题，无法直接判断是否违法，已对相关不良内容做了不主动曝光处理，并收集相关线索上报公安等主管部门。