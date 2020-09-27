吴钊燮：大陆为巩固统治对外找替罪羊 台湾已是目标

台湾外交部长吴钊燮指出，近来中国大陆面对国内危机和外部困境，企图对外寻找替罪羔羊，巩固统治正当性，继香港之后，台湾已是中国大陆的下一个目标。

据联合报报道，台湾立法院新会期开议，并于上周选出各常设委员会的召委。立法院外交及国防委员会28日将邀请吴钊燮报告业务概况，并备质询。在台湾外交部送达立法院的书面报告中，吴钊燮指，与四年前相比，台湾目前面对的外部情势更加严峻，也存在更多变数。

吴钊燮指出，中国在国际上对台湾的打压从未停止过，特别是近来大陆面对国内危机和外部困境，企图对外寻找“替罪羔羊”， 巩固其统治正当性，因此全力推动“一国两制台湾方案”，不断升级对台湾的文攻武吓。

吴钊燮说，继香港之后， 台湾已是中国大陆的下一个目标。中国大陆不只片面破坏台海稳定现状，也对印太区域的和平与稳定造成严重威胁，已引起国际社会的高度关注和疑虑。

吴钊燮指出，随着美中对抗升级，南中国海情势紧绷，印中边境军事对峙，中国大陆政府强行通过《香港国安法》、加大对新疆、西藏与内蒙的掌控，同时对台湾武吓升级。现在朝鲜的核武威胁仍在，所以区域安全环境仍有许多挑战。

吴钊燮表示，面对国际局势剧烈变化，区域安全受到挑战与威胁，中国大陆对台文攻武吓升级，台湾外交部会继续全力推动“踏实外交”各项工作，向全世界展现台湾的活力、专业及韧性，并守护台湾的主权、尊严及民主价值。