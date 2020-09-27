双十节庆预演 黑鹰机在台湾总统府前试航

台湾双十节将至，隶属台湾内政部空勤总队、俗称“红鹰”的UH-60M黑鹰直升机今日（27日）上午9时20分起至10时20分彩排，并在台湾总统府前的广场上空试航，即便滂沱大雨，仍吸引台湾民众拍摄。

据《自由时报》报道，台湾双十将至，最近总统府前活动彩排不断，台湾的双十节筹备委员会9月25日起至10月8日期间，启动相关庆祝预演，包括表演团体走位、快速及旋翼机试航等项目，此次典礼除了有军队各式机型编队飞行、冲场之外，也出动隶属台湾内政部空总的黑鹰直升机飞越总统府前。

台湾内政部空勤黑鹰直升机今日依照表定时间，于上午9时20分于驻地正式起飞，并在约上午10时20分期间，来回三次穿越总统府前上空进行试航，即便上午下起滂沱大雨，但仍有不少民众在总统府周边围观、拍摄。

至于为何内政部空勤总队的黑鹰直升机被称为“红鹰”，台湾军方当年斥资约新台币846.73亿元（39.87亿新元），向美国采购一共60架UH-60M黑鹰直升机，目的在于汰换老旧的UH -1H直升机。

在台湾前总统马英九任内，台湾决定要将其中15架移交内政部空勤总队使用，并将外观涂装为红色，因此被外界称为是“红鹰”。台湾现任总统蔡英文上任后，前国防部长冯世宽又决定再移交15架给空军使用，汰换已服役30年的S-70C赛考斯基直升机，陆军只保留30架UH-60M黑鹰直升机。

黑鹰直升机是美国西科斯基公司生产的双涡轮轴引擎、单旋翼直升机，是从S-70型发展而来的一种中型通用或攻击直升机。主要特色是在高海拔与海上救灾、救难、救护、观测、侦巡、运输等任务，可装载15名人员（含飞行员两员、机工长两员、搜救员两员）或救护担架四具。

在运送物资时，黑鹰可以装载1170公斤货物，或吊起4050公斤货物，灭火时，载水量高达2400公升，可充分满足台湾2000公尺高山地区与夜间海上搜救等需求，其中最强特色就是夜间侦搜功能。

针对此次双十节预演彩排，有关战机等各式机型编队飞行的场次。国防部昨天晚间在面簿粉丝团预告，9月29日、10月6日，将进行旋翼机（七架黑鹰UH-60M、2架契努克CH-47SD吊挂巨幅国旗）、快速机（五架F-16、五架AT-3）空中兵力预演。