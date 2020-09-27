美军机逼近大陆海岸 抵近侦察距离破纪录

美军再有侦察机及反潜机被发现飞越南中国海上空，其中一架曾逼近广东省沿岸不足50浬。

据联合报和Now新闻报道，北京大学“南海战略态势感知计划”（SCSPI）数据显示，美军昨日（26日）派出包括EP-3E及P-8A侦察机到中国大陆沿海侦察，其中，EP-3E侦察机距离福建、广东交界处的海岸仅有47.81浬（约88.5公里），再次刷新美国军机对中国大陆抵近侦察距离最近的纪录。

台湾媒体评论说，美军近期在南中国海及台海周边活动频繁，以往大多保持距离大陆沿岸50浬以上，但美军这次打破惯例明显是向解放军施压及测试大陆的底线。

美军在8月16日至19日已累计派出包括P-8A反潜巡逻机、P-3C巡逻机、RC-135战略侦察机及EP-3E电子侦察机在内至少七架次各型侦察机。而在7月，美军出动近70架次侦察机前往南中国海展开侦察行动，型号涵盖美海空军P-8A、P-3C、EP-3E、RC-135、E-8C以及MQ-4C无人侦察机等。

SCSPI指出，美军7月出动侦察机的架次比6月和5月增加明显，5月出动架次为35次，6月出动的架次49次，活动类型和范围非常广泛。

据分析，美军7月的侦察机活动已体现出较明显的实战化色彩。每逢南中国海及周边举行重要军事行动，如7月的大陆解放军西沙军演、台湾汉光军演及美海军两次双航母演习等期间，美军侦察机活动强度都相应走高。以7月1日至5日解放军西沙演习期间为例，美军五天共出动15个架次侦察机。8月13日至16日，美军至少派出七架次侦察机前往台湾周边空域也体现了较为明显的实战化色彩。

中国国务委员兼外长王毅曾在出席东亚峰会外长会议时指，美国在上半年已派出3000架次军机及60多艘次军舰，不断在南中国海炫耀武力，强化军事部署，推高地区冲突风险，美国正成为南中国海军事化的最大推手。