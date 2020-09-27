华为芯片断供十余日 分析指5000亿人民币业务将受影响

从9月15日正式进入芯片断供到现在已经10多天。中国媒体分析认为，以华为今年上半年营收4540亿元（人民币，下同，916.95亿新元）来算，华为全年受到影响的业务大概是5000亿元。

据Techweb报道，中国国内的经济观察报、东方网分别以华为断供10余天做了报道，内容有几分相似之处。从目前的情况来看，华为有60%的业务与芯片是强相关的，主要是消费者终端及企业级业务。

根据华为今年上半年营收4540亿来算，全年受到影响的业务大概是5000亿元。不过对于芯片供应，华为已经采取了多种手段来确保维持运转。

首先是华为之前已经囤货了不少芯片，根据华为轮值董事长郭平之前的表态，华为现有的芯片库存，对于2B业务（基站等）比较充分；而手机芯片方面，华为每年要消耗几亿支，还在寻找办法，美国制造商也在积极向美国政府寻求许可。

此外，前不久AMD及英特尔（Intel）分别表态获得了许可，可以继续对华为出售芯片，这样华为的PC业务及服务器、存储阵列等业务也基本可以支持。其他方面，华为已经表态愿意使用高通的芯片，联发科也在积极申请许可证。

最关键的代工方面，台积电也在申请许可证，不过获批的难度不小。至于在断供之后，华为公司的内部运作如何，华为及员工据报道都很淡定。另有员工透露，虽然业务很有可能面对困境，但公司对员工的薪资和福利不减反增，有关裁员的传言基本都是谣传。

目前华为员工的工资相比其他公司基本上是两倍左右，不过工作强度也是行业领先水平。