陈茂波：香港通往内地门户角色仍无可比拟

香港财政司司长陈茂波表示，香港依旧是通往内地的门户，当中的关键，是如何不断紧贴国际政治和市场变化的需要，调整自身的发展方向。

据大公文汇网报道，陈茂波今日（27日）在网志中指出，中国提出“双循环”相互促进的格局，确立了内地跟国际经济继续双向互动，而人才、货物、资金及科技等的生产要素以至巿场的变化，将为香港的发展带来新的机遇。

陈茂波指，上周他参与了以“香港如何继续充当通往内地的门户”为题的网上研讨会，欧洲一些企业代表在关心中美摩擦升温对香港国际金融中心地位有何影响的同时，对透过香港投资内地市场仍有浓厚兴趣。他亦向欧洲企业家重申香港作为通往内地门户的角色。

有分析指，疫情的打击以至国际地缘政治，都在重塑全球经济的运行模式与秩序，在这背景下，以及在大国的角力之中，香港的中介角色也许会逐渐消失。但陈茂波在文中指出，无论是国际大格局抑或是香港的定位，也是在重塑的秩序中寻找新的平衡。

他强调，回看过去几十年，从中共建国到内地持续改革开放至今，香港所担当的中介角色其实也一直在不断转变、强化及提升。当中的关键，是如何不断紧贴国际政治和市场变化的需要，调整自身的发展方向。

陈茂波以近年资本市场的演变为例指出，境外投资者虽然可透过合资格境外机构投资者(QFII)、人民币合资格境外机构投资者(RQFII)等计划直接投资内地的资本市场，不过，海外投资者在内地A股巿场的持股，接近七成是通过本港跟内地的互联互通机制，即“沪港通”和“深港通”渠道来进行。在债券市场方面，外资在进行内地银行间债券巿场的交易，也有逾五成是通过“债券通”的安排来进行，相关交易量超过在QFII和RQFII渠道的总和。

他还指出，早前国际指数公司MSCI将其亚洲及新兴市场指数期货及期权产品的发行授权，从新加坡交易所转为给香港交易所。陈茂波指出，这正是瞄准香港能够同时凝聚到国际、地区内和内地庞大的投资者巿场，让资金与项目汇聚、投资者与机会配对。香港提供了区内最佳的平台，将国际人才、资金与企业汇流。