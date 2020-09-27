吉林省级信托连续四任董事长先后被查

中国省级信托公司吉林省信托有限责任公司的四任董事长连续被查。

据北京日报旗下公号“长安街知事”报道，吉林省信托有限责任公司党委书记、董事长邰戈涉嫌严重违纪违法，目前正被调查。记者注意到，在邰戈之前，吉林信托已有三个董事长落马。

“长安街知事”评论说，同一单位连续四任董事长先后被查，十分罕见。

公开资料显示，邰戈1971年7月出生，吉林长春人，研究生学历。早年曾在光大银行长春分行、吉林银行工作。2009年任吉林银行副行长。邰戈2016年调任吉林信托总经理，此后晋升党委副书记兼任总经理。2018年6月任吉林信托党委书记、董事长。

据其官网介绍，吉林省信托有限责任公司是吉林省唯一一家专业从事金融信托业务的非银行金融机构。2009年3月，经中国银监会批准，公司重新换发了新的金融许可证，公司注册资本金15.96亿元（人民币，下同，3.22亿新元）。截至2019年末，吉林信托资产总计约649亿元。

吉林信托前身为吉林省经济开发公司，2001年3月改制为责任公司，张兴波出任首任董事长。2007年6月，张兴波涉嫌受贿罪被逮捕，2009年因贪污罪、受贿罪，被判死缓。

其第二任董事长高福波于2007年6月接替空缺职务。2015年10月，时年54岁的他辞去董事长一职，2018年12月官宣被查。

中纪委网站2019年12月的一篇报道公布了高福波违纪违法内情。报道称，高福波长期在吉林省金融领域工作，私下被省内农信系统称为“金融教父”，其涉案金额高达数十亿元，是省纪委有史以来查办的涉案金额最大的案件。

高福波辞职后的2015年10月，吉林省人民政府发布任免通知，指定李伟为省信托有限责任公司董事长。

李伟曾任长春市政府副市长、白山市委书记等职务。但在接任吉林信托董事长不到两年后，即2017年8月，吉林省纪委通报李伟落马。中国纪检监察报的报道中，将李伟称之为“私欲的奴隶”。

记者注意到，自李伟落马后，吉林信托董事长一职空缺了将近一年，直到2018年6月邰戈上任。而仅仅是两年多后，邰戈也落马。