港媒：港教育局罕见与建制派政治机构办师训

香港教育局与建制派政治机构举办教师培训，以《基本法》和国家安全为主要内容。有港媒指出，过往这类有政治背景的机构会以非正式的渠道致涵学校，此次培训较为罕见。

据香港01报道，香港教育局与前人大常委范徐丽泰担任主席的励进教育中心将于11月中合办两个师训课程，其中包括《基本法》的地位、“香港特区维护国家安全的责任”等内容，并且邀请建制派人物如香港基本法委员会副主任谭惠珠、香港前律政司司长梁爱诗等作为讲者。

励进教育中心由多名重量级建制派人士于2016年3月成立，包括前人大常委范徐丽泰、梁爱诗及民政事务局前局长曾德成等，目标是推动中史教育及国情，包括推出奖学金、教师国情考察及交流计划等。

根据香港教育局培训行事历的网页显示，课程目标是希望透过培训，加深教师对本港的宪制地位和法治制度的认识，“协助他们教导学生正确认识《基本法》，以及尊重法律、巩固法治的重要性”。

在教师培训新框架下，新入职教师及在职教师必须接受教师专业角色、价值观及操守、国家及国际教育议题等核心培训，并在限时完成指定的培训时数。

有熟悉师训的退休校长透露，过往这类有政治背景的机构如团结香港基金，会以非正式的渠道致涵学校。过去教育局举办有关《基本法》的师训，不会直接以此为主题，而是渗入公民德育课程中，做法非强制，次数亦不多。

他指，印像中未见过教育局与具政治背景的机构合办师训课程。官方与励进合办的课程虽然非强制所有老师参加，但属在职教师的核心培训，显然是加强教师《宪法》及《基本法》的培训。

香港教育界立法会议员叶建源批评说，上述有关《基本法》的师训课程，多个讲者政治立场相似，不能向参与者展现议题不同的观点，不符合公民教育原则。

教联会主席黄锦良则认为，讲者一律是亲建制的人士，因为他们均是《基本法》、内地法律的专家，且熟悉两地关系，能够向老师讲授正确的法律知识。

香港教育局回覆查询时没有回应与励进合办的理由，仅称透过多元模式为教师提供培训。