中国外交官在美活动受限 港媒揭中方反制措施

美国驻香港外交官员如果要会见任何香港政府官员，或是教育机构、社团人士，都必须获得中国外交部驻港特派员公署批准。

《南华早报》昨天引述消息人士透露上述消息。

美国国务卿蓬佩奥在本月2日宣布，美方决定要求驻美资深中国外交官，未来进入美国校园或与地方政府官员见面前，必须得到美国国务院的许可；中国大使馆和领事馆在使馆范围以外举行逾50人的文化活动，也必须得到批准。

中国政府随后在10日宣布，对美国驻华外交人员的活动采取对等限制，包括美国驻香港总领事馆所有人员在内。不过，当时未说明具体作法。

美国国务卿蓬佩奥在本月初宣布，美方决定要求驻美资深中国外交官，未来进入美国校园或与地方政府官员见面前，必须得到美国国务院的许可。（路透社）

亲商界的自由党党魁锺国斌告诉《南早》，他在两周前已被中国外交部驻港公署告知，美国驻港总领事若要会见香港政党人士，必须事先通报核准；他因此将美国总领事史墨客（Hanscom Smith）要求与他会面一事告知公署，公署建议他现阶段不适合与美国驻港官员会面。

不过，一名上周才与美国驻港高级官员会面的匿名民主派立法会议员透露，未来若有这类会面，他也不会主动向中方通报，“（因为）该要求仅适用于美国外交官，而不是我们”。

《南早》取得的内部文件显示，中国外交部规定：“美国驻香港总领事、其继任者，或任何代表他执行的公务者，在拜访任何中国地方政府设施或会见这些机构的人员之前，都必须在事先取得中国外交部驻港特派员公署的批准。”

该文件也列明，官方、私人、社交和视讯会议，以及与“任何中国公立或私立教育机构或社团，及其所属人员”的任何会面，都需要获得批准先。

若关闭中国驻纽约领馆

胡锡进：美驻上海或香港总领馆也将关闭

另一方面，蓬佩奥上周称中国驻纽约总领事馆已成为中国政府在美进行间谍活动的主要中心，并威胁逮捕中国外交官。

蓬佩奥接受《纽约邮报》访问时说，中国驻纽约总领馆工作人员“从事的活动超出了正常外交界限，变得更像是间谍干的事情”。

蓬佩奥这番话是针对近期纽约一名藏族警察被捕一事。该警察被控为中国从事间谍活动，向中方提供情报。

蓬佩奥也宣称，中方在纽约的间谍活动甚至可能延伸至位于纽约曼哈顿的联合国总部。他说，特朗普政府正密切留意在美国工作的中国外交人员人数。

胡锡进26日在推特上贴文称，美国“显然”正在准备采取新挑衅行动。（胡锡进推特截图）

对此，《环球时报》总编辑胡锡进前天（26日）在推特写道，美国显然正在准备采取新的挑衅行动，“让我提醒他们：如果他们驱逐中国外交官，同样数量的美国外交官将被驱逐出中国”。

胡锡进也警告：“如果美国关闭在纽约的中国总领事馆，那么中国必须关闭在上海或香港的美国领事馆。”