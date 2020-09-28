国泰人手严重过剩 管理层警告须果断重组

香港国泰航空行政总裁邓健荣告诉港媒，当前集团人手严重过剩，员工薪金是最大支出，为解决每月“烧钱”15亿至20亿元（港元，约2.66亿至3.55亿新元），所以有必要果断、快速作决定。

据《星岛日报》报道，邓健荣指无论工作量减少多少，工资支出都没有分别。但他也警告，若大幅“瘦身”会很危险，公司必须维持灵活，以迎接市场复苏。他强调看重眼前生存同时，也着眼长远营运。

邓健荣坦言，即使完成重组，在旅客回升前仍不可能“止血”。“客运占我们收入德七成半，这方面的生意少了九成，怎么做都不可能令现金流由负变正或者零”。

他指出，而重组其中一个目的，就是支撑至客运需求恢复，认为重组会重视以往较少着眼的短期营运，“一定要有资格继续生存，才可以谈中长期怎么做”。

邓健荣表示，集团同时也会审视三至五年后的前景。但他重申，会就未来最合适的营运规模和模式，在第四季向董事局提出建议，因审视工作仍在进行，暂无法交代详情。

据国际航空运输协会（IATA）最新预计，全球客运需求要到2024年才回复去年水平，较五月的估算推迟一年，目前国际航班依然停滞。为争取复元时间，国泰早前获政府注资273亿元，连同寻求股东供股，共筹得390亿元渡难关。对此，邓健荣没有评估可维持多久，仅称“如果有几年时间给我部署，我就不会这么紧张。”

事实上，国泰业务自去年中美贸易战及香港的社会事件开始已走下坡，邓表示，早于去年九月因应客量减少而缩减运力，直至今年初爆发疫情，更令航空业雪上加霜，近期平均每日载客量只得1500人次，较正常日均10万人次而言，形容情况“相当惨”。因应乘客人数锐减，运力亦削至个位数，最新公布的八月运力不足百分之八。邓健荣认为，即使今年余下日子疫情好转，也仅得小量乘客，最尽亦只能安排一成运力。

疫情下航空业步入“新常态”，国泰的重组将着眼提升竞争力、以及提高成本效益两大方针，邓健荣表示，国泰有其使命及责任巩固香港国际航空枢纽地位，并依赖跨境网络，只要亏损不大航班仍会继续开。

邓健荣指出，面对疫后旅游市场新常态，将有两大重组方针，其一是提升服务及竞争力，要为顾客提供优质、充满竞争的服务。另一方面，国泰也重视在未来大幅提高成本效益。他表示，不会参考其他航空公司的重组计划，因为各地政策、人才及供应链均有别，会为公司量身订造一套计划。

国泰旗下三大客运航空品牌中，国泰航空及国泰港龙放弃申请第二轮“保就业”计划，涉及在港全职员工逾二万人；至于经营廉航的香港快运则有申请。对于是否意味重组后循廉航路线发展，邓健荣没有透露详情，仅指旗下多家附属公司所受疫情影响有所不同，考虑过多个因素后，才作出此决定。

邓健荣指出，国泰有其使命及责任，巩固香港的国际航空枢纽地位，料重组后可借航空业复元，令旗下航空公司在新常态下继续以香港为基地，逐步拓展商务及旅游业务，同时把握大湾区机遇，长远对此充满信心。

