美法官暂时阻止TikTok下载禁令生效

美国法官裁定，暂时阻止特朗普政府的TikTok下载禁令。这项禁令原本要求苹果公司和谷歌在当地时间28日晚上11时59分起，禁止让用户通过应用商店下载TikTok。

据路透社报道，美国地方法官尼科尔斯（Carl Nichols）在简要命令中说，他正发布初步禁令，以避免下载禁令生效。

不过，尼科尔斯“现阶段”拒绝阻止定在11月12日生效的其他美国商务部限制令。TikTok曾警告，这些限制令将使该应用无法在美国使用。

TikTok代表律师霍尔（John E. Hall）在当天较早时的听证会上辩称，下载禁令前所未有且不合理。

美国官员对与TikTok有关的国家安全事项表示关注，担心中国执政当局可能会收集1亿名美国用户的个人数据。

TikTok母公司字节跳动20日曾宣布，他们已与沃尔玛和甲骨文达成初步协议，让这两家美国公司持有新公司TikTok Global的部分股份，而TikTok Global将监督美国业务。有关协议条款，以及解决中美两国政府疑虑的谈判仍在进行中。

这项协议需要经过美国外国投资委员会（CFIUS）的审查。

美国司法部认为，发布初步禁令，让美国人能继续下载TikTok，将是“干预总统的正式国家安全判决；对于正在进行中的CFIUS谈判而言，这将会改变格局；对于所有新用户而言，敏感和有价值的用户信息将继续获准传到字节跳动。”